В Хабаровске пройдет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна»

Заявки на участие в выставке-ярмарке будут принимать с 20 марта по 15 апреля. Для этого нужно перейти по ссылке. Во время фестиваля организуют концерты с участием лучших творческих коллективов Хабаровского края, ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, пройдут презентации продукции, производимой в крае. Желающие присоединятся к мастер-классам, прослушают интересные лекции от образовательных учреждений города.