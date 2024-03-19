В Хабаровске пройдет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Весна»

Масштабное событие проведут в Хабаровске в течение трех дней: 10, 11 и 12 мая. Оно охватит несколько площадок: площадь Краевого дворца дружбы «Русь» (улица Герцена, 2), площадь имени Ленина. Организуют мероприятие в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Заявки на участие в выставке-ярмарке будут принимать с 20 марта по 15 апреля. Для этого нужно перейти по ссылке. Во время фестиваля организуют концерты с участием лучших творческих коллективов Хабаровского края, ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, пройдут презентации продукции, производимой в крае. Желающие присоединятся к мастер-классам, прослушают интересные лекции от образовательных учреждений города.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте amurfest.ru. Предложения о сотрудничестве нужно направлять на e-mail: amurfest.khv@mail.ru.