«Повлияла погода»: в Волгограде стал обваливаться фасад недавно открытого Дома детства

Волгоградская зима стала непростым испытанием не только для дорог, но и недавно отремонтированного Дома детства, известного как кинотеатр «Победа» на улице Краснознаменской. Горожане заметили, что с беленького, аккуратного здания начала отслаиваться штукатурка. Утром 19 марта рабочие поспешили исправить дефекты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, кукольный театр в ближайшее время приведут в порядок.
Явные дефекты на фасаде кукольного театра видны невооруженным глазом. Задняя часть здания местами сильно видоизменилась — белое покрытие облезло. Скорее всего, так материалы отреагировали на перепады температуры в осенне-зимний период. Как бы там ни было, в причинах пообещали разобраться.
Сейчас рабочие снимают поврежденные элементы декора, чтобы приступить к реставрации. Подрядчик сделает это за свой счет, как и предусмотрено в контракте.
— Заказчиком осуществлялся и осуществляется постоянный контроль за состоянием объекта, чтобы оперативно принять меры по устранению возможных дефектов в гарантийный период, — отметили в областном комитете строительства.
В ближайшее время фасад отреставрируют, также пообещали провести экспертизу.
— В свою очередь подрядчик намерен провести независимую экспертизу образцов материалов, по результатам которой будут приниматься дальнейшие решения, — добавили в профильном ведомстве.
Дом детства продолжит принимать маленьких гостей. На работу театра это никак не повлияет.
Напомним, масштабная реконструкция кинотеатра «Победа» началась в 2020 году и обошлась бюджету в полмиллиарда рублей. Это был сложный объект. В годы войны здание было разрушено, затем его восстановили, но из-за нехватки финансирования оно пришло в запустение. Власти решили вдохнуть новую жизнь в легендарный кинотеатр и подарить детям кукольный театр.