«Повлияла погода»: в Волгограде стал обваливаться фасад недавно открытого Дома детства

Волгоградская зима стала непростым испытанием не только для дорог, но и недавно отремонтированного Дома детства, известного как кинотеатр «Победа» на улице Краснознаменской. Горожане заметили, что с беленького, аккуратного здания начала отслаиваться штукатурка. Утром 19 марта рабочие поспешили исправить дефекты. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, кукольный театр в ближайшее время приведут в порядок.