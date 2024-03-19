В театрах Узбекистана пройдет Неделя открытых дверей

Во время Недель театральных представлений, которые традиционно проводит Министерство культуры, столичные театры также отправляются с гастролями в самые отдаленные регионы нашей страны, а областные театральные коллективы знакомят жителей Ташкента со сценическими произведениями из своего репертуара.