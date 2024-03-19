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В театрах Узбекистана пройдет Неделя открытых дверей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во всех государственных театрах Узбекистана с 21 по 27 марта пройдет Неделя открытых дверей, во время которой зрители смогут бесплатно посмотреть постановки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Акция приурочена к Всемирному дню театра. Начало всех спектаклей в рамках Недели открытых дверей в театральных учреждениях Узбекистана запланировано на 17:00.

Поклонникам творчества представят лучшие образцы театрального искусства страны. Вход на все представления — свободный.

Во время Недель театральных представлений, которые традиционно проводит Министерство культуры, столичные театры также отправляются с гастролями в самые отдаленные регионы нашей страны, а областные театральные коллективы знакомят жителей Ташкента со сценическими произведениями из своего репертуара.

Напомним, что в Узбекистане проводят театральный конкурс среди школьников, победители которого отправятся в Турцию.

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