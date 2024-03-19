В театрах Узбекистана пройдет Неделя открытых дверей

Акция приурочена к Всемирному дню театра. Начало всех спектаклей в рамках Недели открытых дверей в театральных учреждениях Узбекистана запланировано на 17:00.
Поклонникам творчества представят лучшие образцы театрального искусства страны. Вход на все представления — свободный.
Во время Недель театральных представлений, которые традиционно проводит Министерство культуры, столичные театры также отправляются с гастролями в самые отдаленные регионы нашей страны, а областные театральные коллективы знакомят жителей Ташкента со сценическими произведениями из своего репертуара.
Напомним, что в Узбекистане проводят театральный конкурс среди школьников, победители которого отправятся в Турцию.