Экзамен по истории будут впервые сдавать родители выпускников Приангарья

«Эта акция проводится в марте по всей стране, в том числе и во всех муниципалитетах Иркутской области. Как показывает практика, мероприятие вызывает большой интерес у родителей учеников 10−11-х классов, которым скоро предстоят экзаменационные испытания. После такого экзамена многие говорят, что теперь им проще понять детей, их переживания и страхи, и успокоить, что экзамен — это ответственно, но не страшно», — сказал Максим Парфенов.