Экзамен по истории будут впервые сдавать родители выпускников Приангарья

23 марта, в субботу, экзамен по истории вместе с родителями выпускников здесь будет сдавать министр образования Иркутской области Максим Парфенов, а также представители госорганов и депутатского корпуса, общественных организаций и средств массовой информации. В 2024 году акция проводится уже в восьмой раз.
В Рособрнадзоре пояснили, что предмет для акции выбран не случайно. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, ЕГЭ для родителей по истории проводится впервые.
«В нынешней ситуации, когда наши недоброжелатели пытаются исказить некоторые исторические факты, очень важно не только подрастающему поколению, но и взрослым еще раз освежить в памяти некоторые исторические события и тот контекст, который к этим событиям привел», — отметил Анзор Музаев.
«Эта акция проводится в марте по всей стране, в том числе и во всех муниципалитетах Иркутской области. Как показывает практика, мероприятие вызывает большой интерес у родителей учеников 10−11-х классов, которым скоро предстоят экзаменационные испытания. После такого экзамена многие говорят, что теперь им проще понять детей, их переживания и страхи, и успокоить, что экзамен — это ответственно, но не страшно», — сказал Максим Парфенов.
У всех участников акции будет возможность пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. Им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по истории, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.
Министр пояснил, что в ходе мероприятия можно будет увидеть, как пропускают в пункт проведения экзамена, проводят регистрацию и организуют рассадку участников в аудиториях. Также родители ознакомятся с рабочими местами участников и контролем над объективностью проведения ЕГЭ, увидят, каким образом идет печать и сканирование контрольных измерительных материалов. Экзамен продлится один час, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Как сообщили в региональном министерстве образования, акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» продлится до 31 марта.