Чиновники незаконно выставили на продажу землю возле популярной у туристов Есауловской петли

В Березовском районе Красноярского края незаконно продавали землю у Есауловской петли. Об этом сообщили в «Экоинспекции» Народного фронта.
К ним обратились жители Бархатово, которые увидели объявления о продаже на Авито. Земли как раз располагались на пути популярного маршрута на видовку у петли.
Три участка площадью 16 га с лесом и видом на реку продавали за 23 миллиона рублей.
«От Красноярска до места 15 км. Это идеальное место для строительства базы отдыха, кемпинга или домов для туристов. К участкам уже проложена дорога… На одном из участков есть трансформаторная подстанция, поставлена на кадастровый учет как объект недвижимости 25 кв.м. Получены разрешения на строительство ЛЭП от подстанции до участков», — говорилось в объявлении.
«С 2013 по 2018 гг. чиновники выделяли их без торгов под нужды животноводчества, сенокошения и сельского хозяйства разным физическим лицам. Один из участков был продан всего за 49 тысяч рублей! При этом земли расположены в водоохранной зоне, а значит, их выделение противоречит нормам земельного и водного законодательства», — рассказала Марина Якубенко.
В адрес и.о. главы администрации Берёзовского района и главе администрации Бархатовского сельсовета внесены представления об устранении нарушений.