Чиновники незаконно выставили на продажу землю возле популярной у туристов Есауловской петли

«С 2013 по 2018 гг. чиновники выделяли их без торгов под нужды животноводчества, сенокошения и сельского хозяйства разным физическим лицам. Один из участков был продан всего за 49 тысяч рублей! При этом земли расположены в водоохранной зоне, а значит, их выделение противоречит нормам земельного и водного законодательства», — рассказала Марина Якубенко.