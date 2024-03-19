Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Стало известно, когда объявят конкурс на проектирование Дзержинской линии

Власти уже подготовили техзадание.
Источник: Аргументы и факты

Стало известно, когда в Новосибирске объявят конкурс на проектирование Дзержинской линии метро и метродепо.

Власти уже подготовили техническое задание. Ситуацию со строительством прокомментировал исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов в ходе заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального Заксобрания.

«Планируем максимум до мая месяца объявить конкурсные процедуры», — указал руководитель.

Ранее Олег Клемешов указал, что станцию метро Спортивная введут в эксплуатацию до конца 2024 года.