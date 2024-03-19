Волгоградцев приглашают на субботники

В Волгограде стартовал месячник по благоустройству. Работники коммунальных служб приведут в порядок после зимы общественные пространства и придомовые территории.
Участвовать в уборке будут сотрудники предприятий и организаций всех форм собственности, студенты вузов и колледжей, ТОСы и уличные комитеты. А 20 апреля на субботник предлагают выйти всем жителям областного центра.
Особое внимание будет уделено озеленению, уточняют в пресс-службе мэрии. В городе планируется высадить больше 800 деревьев и кустарников. С несанкционированных свалок будет вывезено больше девяти тысяч тонн отходов.