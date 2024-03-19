Более 40 тысяч приморцев освобождены от уплаты имущественных налогов — УФНС

За два месяца текущего года 1 418 жителей Приморья получили льготы по имущественным налогам на основании заявления. А 42 тысячи жителей региона получили преференцию в проактивном порядке (беззаявительном) на основании сведений, полученных налоговыми органами от компетентных ведомств, сообщает ИА PrimaMedia.
УФНС России по Приморскому краю напоминает: получить льготу по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество физических лиц можно как в проактивном (беззаявительном) порядке, так и, представив заявление по форме, утверждённой приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7−21/897, и подтверждающие документы лично в любую инспекцию, МФЦ, либо направить почтой.
Кроме того, у налогоплательщиков есть возможность оформить заявление в электронном виде при помощи сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Помимо этого, получить льготу по имущественным налогам можно в рамках Дня открытых дверей, который состоится в территориальных налоговых органах региона 21 марта с 09:00 до 20:00 часов.