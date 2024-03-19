Более 40 тысяч приморцев освобождены от уплаты имущественных налогов — УФНС

УФНС России по Приморскому краю напоминает: получить льготу по земельному, транспортному налогам и налогу на имущество физических лиц можно как в проактивном (беззаявительном) порядке, так и, представив заявление по форме, утверждённой приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7−21/897, и подтверждающие документы лично в любую инспекцию, МФЦ, либо направить почтой.