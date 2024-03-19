В Татарстане планируют расширить меры поддержки многодетным семьям

Теперь меры соцподдержки многодетным будут оказывать до достижения старшим совершеннолетия или 23 лет при условии его очного обучения. На эти цели выделят 389 миллионов рублей. А ежемесячная субсидия на проезд студентам до 23 лет составит 120 рублей.