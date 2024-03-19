В Татарстане планируют расширить меры поддержки многодетным семьям со студентами-очниками не старше 23 лет. Соответствующий законопроект внес в Госсовет республики Кабмин региона.
В Татарстане многодетной является семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет. Однако после достижения старшим из троих детей совершеннолетия этот статус теряется.
Теперь меры соцподдержки многодетным будут оказывать до достижения старшим совершеннолетия или 23 лет при условии его очного обучения. На эти цели выделят 389 миллионов рублей. А ежемесячная субсидия на проезд студентам до 23 лет составит 120 рублей.
Проект закона находится на стадии предварительного рассмотрения.
Напомним, в Татарстане в 2024 году жильем обеспечат 930 детей-сирот и 28 многодетных семей.