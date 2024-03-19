На некоторых улицах Уралмаша и Эльмаша запретят остановку и стоянку

В Екатеринбурге на трех участках улиц на Уралмаше и Эльмаше появятся знаки «Остановка запрещена», запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В первом полугодии этого года знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» для повышение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности установят на следующих участках улиц:
Старых Большевиков — от улицы Краснофлотцев до Фронтовых бригад;
Стахановская — от Победы до Калинина;
Таганская — от Краснофлотцев до Фрезеровщиков.