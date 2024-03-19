Салют запустят после победы России в СВО: в мэрии объяснили, почему День города в Хабаровске пройдет без фейерверка

В Хабаровске началась подготовка ко Дню города. 31 мая краевой столице исполнится 166 лет. Так как это будний день, основные празднования пройдут 1 июня. В этом году, как и в прошлом, салюта не будет.
— Проведение фейерверка, как и в прошлом году, в Хабаровске не планируется. Его будут запускать после победы России в СВО, — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Мероприятия по случаю Дня города в Хабаровске пройдут в разных его районах. 31 мая в 15:00 планируется праздничный концерт в Городском Дворце культуры. 1 июня в 14:30 стартует арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск».
— Возможна организация светового флешмоба. Все присутствующие на концерте получат светящиеся сердца. В конце мероприятия во время песни о Хабаровске сердца засияют, — сказала Ирина Жолобова, и. о. начальника управления культуры мэрии города.
С 27 мая по 2 июня в Хабаровске пройдет фестиваль «Амурские волны». Его участники дадут концерты в честь Дня города.