В Хабаровском крае нынешняя весна капризна и переменчива

Ранняя весна непостоянна, переменчива, капризна. То теплом обогреет, то таким холодом повеет, что впору укутывать нос в шарф. К слову, раньше говорили, что 20 марта, на Василия, с крыш капает, а за нос цапает.
В Хабаровске ночью −13…-15 градусов, днем −1…-3, в Вяземском −15…-17, днем от 0 до −2 градусов, в Бикине в темное время суток −14…-16, днем 0…-2 градуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
И если на юге морозы понемногу идут на спад, то на севере они еще зимние. Представить только, в Чегдомыне 20 марта ночью столбик термометра опустится до −24…-26 градусов, днем остановится на отметке 0…-2 градуса..
В Троицком на рассвете −16…-18 градусов, днем 0…-2, в селе имени Полины Осипенко ночной фон температур −15…-17 градусов, днем все те же 0…-2 градуса.
В Комсомольске-на-Амуре ночью −13…-15 градусов, днем 0…-2, в Охотске в темное время −11…-13 градусов, в светлое +1…-1, в Николаевске-на-Амуре ночной фон температур −10…-12, днем столбик термометра покажет −1…-3 градуса.
В Советской Гавани на рассвете −9…-11, днем 0…-2, небольшой снег. В Аяне и Чумикане тоже снег, ночью температура воздуха −7…-9, днем +1…-1.
Весна все настойчивее заявляет о себе ручьями, свисающими сосульками, потемневшими сугробами и веселыми лицами прохожих. В это время говорили, что у марта за день восемь погод. Но главное — солнышко повернуло на лето!