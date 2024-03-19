В завершающий день выборов секретарь кузбасского избиркома родила дочь

Как сообщает Избирательная комиссия Кузбасса, 17 марта, в финальный день голосования, у секретаря избирательной комиссии № 758 Сабины Боровских родилась дочь. Девочку ростом 52 см и весом 3 950 граммов назвали Амелией. У неё и мамы всё хорошо.