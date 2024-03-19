В завершающий день выборов секретарь кузбасского избиркома родила дочь

Как сообщает Избирательная комиссия Кузбасса, 17 марта, в финальный день голосования, у секретаря избирательной комиссии № 758 Сабины Боровских родилась дочь. Девочку ростом 52 см и весом 3 950 граммов назвали Амелией. У неё и мамы всё хорошо.
«Поздравляем семью с пополнением! Пусть доченька растёт здоровой, умной и счастливой, а ваша жизнь наполнится новыми яркими красками благодаря её появлению!» — поздравили Боровских коллеги.
Амелия стала обладательницей медальона «Рождённому на земле Кузнецкой». Такие получили ещё 128 малышей в Кузбассе, которые родились в дни выборов.
Мы писали, что явка избирателей по региону составила 96,41%. Больше всего голосов набрал Владимир Путин (95,72%), на втором месте — Николай Харитонов (1,36%), на третьем — Леонид Слуцкий (1,13%), а на последнем — Владислав Даванков (1%).