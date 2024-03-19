В Самарской области отремонтируют дороги к туристическим местам

В 2024 году в Самарской области отремонтируют дороги, которые ведут к туристическим местам. Работы на 11 участках проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Общая протяженность участков ремонта популярных туристических маршрутов составит 152 км. Так, в Ставропольском районе обновят 11,77 км дороги, которая ведет к Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию и оздоровительному центру. В селе Жигули и по пути следования в «Жигулевский Артек» сделают тротуары и освещение.
В результате этого на половине трассы протяженностью 6 км в регионе обеспечат пешеходную доступность. Завершить работы должны в 2025 году. Также будет отремонтирован маршрут к месту проведения этноисторического фестиваля «Русь. Эпоха объединения» рядом с селом Старый Буян Красноярского района.
Обновят старое направление автодороги Ульяновск — Димитровград — Самара протяженностью 17,8 км и участок дороги «Ульяновск — Самара» — Новая Бинарадка протяженностью 10,3 км. Помимо этого, туристические улицы обновят в Самаре и Тольятти. Речь идет о 1,1 км улицы Куйбышева в Самаре и 5,7 км Лесопаркового шоссе в Тольятти.