В Самарской области отремонтируют дороги к туристическим местам

В результате этого на половине трассы протяженностью 6 км в регионе обеспечат пешеходную доступность. Завершить работы должны в 2025 году. Также будет отремонтирован маршрут к месту проведения этноисторического фестиваля «Русь. Эпоха объединения» рядом с селом Старый Буян Красноярского района.