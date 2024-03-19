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Жители Волгоградской области стали меньше болеть ОРВИ

В региональном управлении Роспотребнадзора опубликовали данные о заболеваемости за 11 календарную неделю 2024 года.
Источник: РИА "Новости"

По информации специалистов, за минувшую неделю число пациентов с ОРВИ снизилось на 4%.

Согласно лабораторным данным, среди возбудителей в основном негриппозные вирусы: риновирус, РС-вирус, COVID-19, метапневмовирус и парагрипп. В некоторых случаях зафиксирован грипп В и А типов.

Кроме того, медики выявили 294 новых случая заболевания коронавирусом. В регионе продолжает циркулировать геновариант COVID-19 «Омикрон».

Чтобы избежать заражения специалисты рекомендуют волгоградцам укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни.

здоровье