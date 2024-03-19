Жители Волгоградской области стали меньше болеть ОРВИ

По информации специалистов, за минувшую неделю число пациентов с ОРВИ снизилось на 4%.
Согласно лабораторным данным, среди возбудителей в основном негриппозные вирусы: риновирус, РС-вирус, COVID-19, метапневмовирус и парагрипп. В некоторых случаях зафиксирован грипп В и А типов.
Кроме того, медики выявили 294 новых случая заболевания коронавирусом. В регионе продолжает циркулировать геновариант COVID-19 «Омикрон».
Чтобы избежать заражения специалисты рекомендуют волгоградцам укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни.