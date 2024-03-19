Разрыв цен жилья на стадиях строительства и завершения стал минимальным за 5 лет

Наименьший разрыв в стоимости недвижимости наблюдается в новостройках массового сегмента — там он составляет лишь 5,3 процента — 323,1 тысячи рублей за «квадрат» на котловане и 341,2 тысячи рублей за квадратный метр готового жилья. Специалисты отметили, что в прошлом году этот показатель находился на уровне в 20,3 процента. Что касается новостроек бизнес-класса, то разница между ценами на них составляет 9,7 процента, в премиум-классе — 8,8 процента, в элитном сегменте — 20,4 процента.