В Самарской области детей из многодетных семей начнут бесплатно возить в транспорте

В Самарской области планируют ввести новые меры поддержки для многодетных семей. Одна из них — бесплатный проезд в общественном транспорте для детей. Информация об этом прозвучала 18 марта 2024 года на заседании комитета губдумы по здравоохранению, демографии и соцполитике.
— С 10 апреля планируется начать реализацию проекта по организации бесплатного проезда для детей из многодетных семей. Их обеспечат специальными социальными картами. По предварительной информации, таких «сезонок» понадобится более 64 тысяч, — сообщили в пресс-службе областного парламента.
Среди других мер поддержки, которые планируется ввести для многодетных семей в Самарской области: компенсация 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг; бесплатное лекарственное обеспечение для детей до шести лет; ежегодная выплата в 11 тысяч рублей на покупку школьной одежды и спортивной формы и др.