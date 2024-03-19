В Самарской области детей из многодетных семей начнут бесплатно возить в транспорте

Среди других мер поддержки, которые планируется ввести для многодетных семей в Самарской области: компенсация 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг; бесплатное лекарственное обеспечение для детей до шести лет; ежегодная выплата в 11 тысяч рублей на покупку школьной одежды и спортивной формы и др.