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В Новосибирске у части мигрантов заберут патенты

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области иностранным гражданам могут аннулировать патенты. Речь идет о мигрантах, которые не отправят уведомление о трудоустройстве.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. После того, как человек получил патент, уведомление необходимо отправить в течение двух месяцев. Разовая обязанность закреплена в федеральном законодательстве.

«Если патент иностранному гражданину будет аннулирован, сроки его пребывания сокращаются, и он обязан покинуть территорию России», — уточнили в полиции.

Повторно обратиться за патентом после аннулирования можно только через год. В том случае, если мигрант отказывается покинуть Россию, его могут выслать принудительно.