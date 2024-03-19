В Новосибирске у части мигрантов заберут патенты

В Новосибирской области иностранным гражданам могут аннулировать патенты. Речь идет о мигрантах, которые не отправят уведомление о трудоустройстве.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. После того, как человек получил патент, уведомление необходимо отправить в течение двух месяцев. Разовая обязанность закреплена в федеральном законодательстве.
«Если патент иностранному гражданину будет аннулирован, сроки его пребывания сокращаются, и он обязан покинуть территорию России», — уточнили в полиции.
Повторно обратиться за патентом после аннулирования можно только через год. В том случае, если мигрант отказывается покинуть Россию, его могут выслать принудительно.