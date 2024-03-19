Переправы в Омской области начинают таять

Так, на Большереченской переправе в одноименном районе понижена грузоподъемность до 10 тонн. Ледовая дорога соединяет рабочий поселок Большеречье и село Артын.
«Дальнейшее понижение тоннажа будет проводиться в зависимости от погодных условий и структуры льда, с последующим запрещением движения. Все ледовые переправы будут закрыты до начала ледохода», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
В настоящее время на территории Омской области без изменения грузоподъемности действуют 8 ледовых переправ: «Черлакская», «Знаменская», «Усть-Шишовская», «Аксеновская», «Никольская», «Белоярская», «Изюкская» и «Бородинская».
Напомним, Большереченская переправа открылась в последние дни 2023 года, после чего неоднократно закрывалась из-за потеплений.
В прошлом году все ледяные дороги в регионе стали опасными уже к концу марта и были перекрыты.