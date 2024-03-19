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Актёр Сергей Безруков заявил, что «становится иркутянином»

В столицу Приангарья он приезжал в качестве художественного руководителя Большого детского фестиваля.
Источник: Аргументы и факты

Актёр Сергей Безруков в своих социальных сетях поделился впечатлениями от поездки в Иркутск. В столицу Приангарья он приезжал в качестве художественного руководителя Большого детского фестиваля. Также на сцене иркутского музтеатра он сыграл в постановке Московского Губернского театра «Маленький принц».

«Заехали в суворовское училище, открытое в прошлом году — здесь есть великолепный спортивный комплекс, компьютерные классы и симуляторы самолётов в натуральную величину, — делится Сергей Безруков. — Также мне рассказали об абсолютно современной школе в Академгородке с единственным в городе планетарием. А я скромно заметил, что там училась моя жена, и я об этой школе всё знаю».

Также Сергей Безруков успел побывать в иркутском драмтеатре, где проводились мастер-классы Большого детского фестиваля. Актёр отметил: «Чувствую, что совсем иркутянином становлюсь».

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