Актёр Сергей Безруков заявил, что «становится иркутянином»

«Заехали в суворовское училище, открытое в прошлом году — здесь есть великолепный спортивный комплекс, компьютерные классы и симуляторы самолётов в натуральную величину, — делится Сергей Безруков. — Также мне рассказали об абсолютно современной школе в Академгородке с единственным в городе планетарием. А я скромно заметил, что там училась моя жена, и я об этой школе всё знаю».