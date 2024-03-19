Эпидпорог по ОРВИ в Самарской области превышен на 25,2%

Показатель на десять тыс. человек населения в регионе составил 47,4. Это выше эпидпорога на 25,2%, сообщает областное Управление Роспотребнадзора.



«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 87,5%», — говорится в сообщении.



По сравнению с предыдущей неделей в Самарской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 10,7%. Также число зараженных в регионе выросло во всех возрастных группах: до двух лет — на 0,6%, трех-шести лет — на 13,1%, семи-14 лет — на 6,9%, 15 лет и старше — на 12%.



Георгий Портнов.