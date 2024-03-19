В Новосибирске на этой неделе наступит астрономическая весна

В Новосибирске 20 марта наступит астрономическая весна. Световой день постепенно увеличивается.
С 20-го числа Земля будет находиться в таком положении по отношению к Солнцу, что лучи начнут попалать на экватор отвесно. Равенство дня и ночи наступит позднее.
Весеннее равноденствие наступит в 6 часов 6 минут по московскому времени (+4 часа по местному). При этом в Южном полушарии наступит осень.
В восточных странах день весеннего равноденствия называется Наврузом.
Ранее стало известно, какая погода будет в Новосибирске в апреле.