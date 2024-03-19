В России 1 апреля будут по-новому выдавать водительские права

В России с 1 апреля будут выдавать водительские права по новым правилам.
Теперь российские права, во-первых, должны будут получить иностранные граждане, получившие в России вид на жительство (ВНЖ) или гражданство. На замену прав, полученных в другой стране, им дается год. Отсчет пойдет с момента получения ВНЖ или гражданства. Водителям мотоциклов и легковых авто будет достаточно сдать теорию на знание ПДД. А остальным придется пройти обучение в автошколе, сдать и теорию, и практику.
Второе изменение: категорию D и подкатегорию D1 теперь можно будет получить при наличии стажа управления от одного года легковыми авто и грузовиками.
А водителям, которые уже имеют открытую категорию на управление фурами, будет проще получить право на вождение легкового авто с прицепом — проходить обучение и сдавать экзамен на новую категорию больше не требуется.
Что касается экзамена на права, изменятся требования к практическим упражнениям. К примеру, кандидатам на вождение мотоциклов вместо парковки задним ходом, дадут другое упражнение: проехать по «колейной доске». Для тех, кто сдает на права на легковушках, грузовиках и автобусах убирают остановку при спуске с горки. Но трогание с места на подъеме осталось.
На практическом экзамене увеличивается количество штрафных баллов. «Не сдал» будет считаться при семи баллах, а не пяти, как сейчас. К примеру, можно совершить две мелкие ошибки и одну среднюю.
Из неприятного: увеличиваются сроки пересдачи экзаменов. Если не сдал теорию, следующий экзамен назначат через 7−30 дней, практику — через 7−60 дней. Если не сдать три раза подряд, до переэкзаменовки придется ждать от 6 до 9 месяцев.
Известно также, что теперь к экзамену не допустят призывников, уклоняющихся от явки по повестке в военкомат.