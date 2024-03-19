В России 1 апреля будут по-новому выдавать водительские права

Теперь российские права, во-первых, должны будут получить иностранные граждане, получившие в России вид на жительство (ВНЖ) или гражданство. На замену прав, полученных в другой стране, им дается год. Отсчет пойдет с момента получения ВНЖ или гражданства. Водителям мотоциклов и легковых авто будет достаточно сдать теорию на знание ПДД. А остальным придется пройти обучение в автошколе, сдать и теорию, и практику.