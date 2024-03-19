Житель Братска обещал выйти на «тропу войны» против бродячих собак

«Стерилизуете вы бездомных собак или нет — это все бесполезно. Они не перестают кидаться на людей, их количество не уменьшается. Сколько это еще будет продолжаться! Сделайте же что-нибудь или сами начнем отстреливать. Стерилизация — это не выход», — пожаловался мужчина.