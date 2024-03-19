Житель Братска обещал выйти на «тропу войны» против бродячих собак

Житель Братска записал видеообращение, в котором пообещал выйти на «тропу войны» против бродячих собак, если в ближайшее время не будут приняты меры по контролю численности бездомных животных. Это произошло после того, как его собственного пса растерзали бродячие псы, пишет ИА IrkutskMedia.
Инцидент произошел ночью 19 марта в СНТ «Изумруд» Братска.
«Уже трое суток по садоводству носится свора собак. Наш пес сильно нервничал. В какой-то момент он не выдержал и перепрыгнул через забор. Наш сосед поехал утром на работу и тогда нашел нашу собаку мертвой», — рассказывает пострадавший.
«Стерилизуете вы бездомных собак или нет — это все бесполезно. Они не перестают кидаться на людей, их количество не уменьшается. Сколько это еще будет продолжаться! Сделайте же что-нибудь или сами начнем отстреливать. Стерилизация — это не выход», — пожаловался мужчина.
Он также выразил беспокойство насчет безопасности детей, которые проживают в садоводстве и ходят в школу.
Напомним, что ранее в соцсетях появилось видео с нападением собак на мужчину во дворе микрорайона Мостоотряд в Усть-Куте. На кадрах видно, как бродячие псы напали на горожанина прямо на детской площадке. Собаки пытались окружить мужчину. В этот момент произошедшее увидели ребятишки, которые подбежали к мужчине и начали отпугивать собак.