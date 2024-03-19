В Иркутске 20 марта пройдет фестиваль «Долгий путь домой»

Иркутское отделение Российского военно-исторического общества, совместно с Музеем истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова и Военно-историческим парком «Патриот», организует фестиваль под названием «Долгий путь домой». Это мероприятие приурочено к 10-летию Крымской весны и 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
— 20 марта в 15:00 в парке «Патриот» состоится открытие фотовыставки под названием «Крымская весна». Автор выставки — Дарья Ченнык из Симферополя. Вместе со своим отцом, известным военным историком Сергеем Ченныком, они активно участвовали в событиях Крымской весны, документируя все события: от первых столкновений у Верховного Совета Крыма до референдума и воссоединения Крыма с Россией. Фотографии, сделанные 1 марта 2014 года, важного дня для Крымской весны, также будут представлены на выставке, — говорят в администрации Иркутска.
В рамках фестиваля также пройдут конференция и круглый стол, посвященные сотрудничеству Республики Крым и Иркутской области в области военной истории и патриотического воспитания. В мероприятии примут участие историки, сотрудники иркутских музеев и архивов, а также представители общественных организаций, студенты и школьники.