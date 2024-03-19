Севастополь свяжет с материком железная дорога в обход Крымского моста

В ходе празднования 10-й годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, президент Владимир Путин объявил, что Севастополь свяжут с материковой Россией железнодорожным сообщением в обход Крымского моста.
Президент России рассказал о завершении восстановления железнодорожной ветки, соединяющей Ростов-на-Дону, Донецк, Мариуполь и Бердянск. От Бердянска железную дорогу проложат до Севастополя, отметил он.
Железная дорога от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска уже восстановлена, подчеркнул глава страны. Новый маршрут станет альтернативой следования по Крымскому мосту. Подобная мера поможет разгрузить направление.