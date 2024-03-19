Ограничивать движение большегрузов в Хабаровском крае будут поэтапно

Министерством транспорта Хабаровского края подписан приказ, устанавливающий сроки ограничений на движение по территории региона большегрузного транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эти меры вводятся ежегодно в весенний период, когда основания автомагистралей насыщены влагой и легко деформируются под нагрузкой.
Согласно тексту документа, в Хабаровском крае в 2024 году весенние ограничения на региональных и межмуниципальных дорогах будут вводиться в пять этапов — в разных районах в разное время. Предельно допустимые осевые нагрузки в этот период для всех видов транспорта на дорогах 2−3 категории составят 6 тонн, а на 4−5 категории — 4 тонны.
Минтрансом установлено, что ограничения в Бикинском и Вяземском районах региона будут действовать с 5 апреля по 4 мая; в Хабаровском, Нанайском, имени Лазо, Верхнебуреинском, Амурском, Комсомольском и Солнечном районах — с 13 апреля по 12 мая; в Советско-Гаванском, имени Полины Осипенко, Ванинском районах — с 29 апреля по 28 мая; в Ульчском и Николаевском районах — с 5 мая по 3 июня; в Охотском и Аяно-Майском районах — с 22 мая по 20 июня. Также в приказе прописаны летние ограничения, которые вводятся в Хабаровском крае на период с 10 июля по 8 августа. В случае, когда дневная температура воздуха превышает +32 градуса по Цельсию, проезд по асфальтобетонным трассам грузовикам допускается только в тёмное время суток.
Напомним, что с 31 марта по 30 апреля вводятся ограничения для движения большегрузов в Хабаровске. Для эксплуатации улиц столицы региона водителям придётся получить специальное разрешение на сайте Росдормониторинга. Запрет не распространяется на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты.