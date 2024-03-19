Ограничивать движение большегрузов в Хабаровском крае будут поэтапно

Минтрансом установлено, что ограничения в Бикинском и Вяземском районах региона будут действовать с 5 апреля по 4 мая; в Хабаровском, Нанайском, имени Лазо, Верхнебуреинском, Амурском, Комсомольском и Солнечном районах — с 13 апреля по 12 мая; в Советско-Гаванском, имени Полины Осипенко, Ванинском районах — с 29 апреля по 28 мая; в Ульчском и Николаевском районах — с 5 мая по 3 июня; в Охотском и Аяно-Майском районах — с 22 мая по 20 июня. Также в приказе прописаны летние ограничения, которые вводятся в Хабаровском крае на период с 10 июля по 8 августа. В случае, когда дневная температура воздуха превышает +32 градуса по Цельсию, проезд по асфальтобетонным трассам грузовикам допускается только в тёмное время суток.