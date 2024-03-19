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Ограничивать движение большегрузов в Хабаровском крае будут поэтапно

Для каждого района региона установлены свои сроки.

Министерством транспорта Хабаровского края подписан приказ, устанавливающий сроки ограничений на движение по территории региона большегрузного транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эти меры вводятся ежегодно в весенний период, когда основания автомагистралей насыщены влагой и легко деформируются под нагрузкой.

Согласно тексту документа, в Хабаровском крае в 2024 году весенние ограничения на региональных и межмуниципальных дорогах будут вводиться в пять этапов — в разных районах в разное время. Предельно допустимые осевые нагрузки в этот период для всех видов транспорта на дорогах 2−3 категории составят 6 тонн, а на 4−5 категории — 4 тонны.

Минтрансом установлено, что ограничения в Бикинском и Вяземском районах региона будут действовать с 5 апреля по 4 мая; в Хабаровском, Нанайском, имени Лазо, Верхнебуреинском, Амурском, Комсомольском и Солнечном районах — с 13 апреля по 12 мая; в Советско-Гаванском, имени Полины Осипенко, Ванинском районах — с 29 апреля по 28 мая; в Ульчском и Николаевском районах — с 5 мая по 3 июня; в Охотском и Аяно-Майском районах — с 22 мая по 20 июня. Также в приказе прописаны летние ограничения, которые вводятся в Хабаровском крае на период с 10 июля по 8 августа. В случае, когда дневная температура воздуха превышает +32 градуса по Цельсию, проезд по асфальтобетонным трассам грузовикам допускается только в тёмное время суток.

Напомним, что с 31 марта по 30 апреля вводятся ограничения для движения большегрузов в Хабаровске. Для эксплуатации улиц столицы региона водителям придётся получить специальное разрешение на сайте Росдормониторинга. Запрет не распространяется на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты.