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В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Заболеваемость COVID-19 в Крыму за прошедшую неделю выросла на 60%, в Севастополе рост составил 5%. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.
Источник: РИА "Новости"

«На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 186 случаев (заболевания COVID-19 — ред.), что на 60% выше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.

В Севастополе за этот же срок выявили 312 случаев, рост заболеваемости составил 5%.

Роспотребнадзор рекомендует крымчанам и гостям полуострова, в особенности пожилым и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении больниц и социальных учреждений.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на полуострове находится на контроле, добавили в ведомстве.

Неделей ранее рост заболеваемости COVID-19 в Крыму составил менее 1%, а в Севастополе фиксировали снижение на 7%.

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