В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 60% за неделю

«На территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 186 случаев (заболевания COVID-19 — ред.), что на 60% выше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.
В Севастополе за этот же срок выявили 312 случаев, рост заболеваемости составил 5%.
Роспотребнадзор рекомендует крымчанам и гостям полуострова, в особенности пожилым и людям с хроническими заболеваниями, использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении больниц и социальных учреждений.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на полуострове находится на контроле, добавили в ведомстве.
Неделей ранее рост заболеваемости COVID-19 в Крыму составил менее 1%, а в Севастополе фиксировали снижение на 7%.