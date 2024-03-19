Врач Васильева рассказала, чем в пост заменить мясные белок и железо

Так, восполнить нехватку белка помогут орехи, каши и прочие блюда из гречневой и овсяной крупы, гороха, фасоли и других бобовых. Железо можно получить из зелени, семечек тыквы и подсолнуха, фисташки, кешью, кедровых орехов, кураги, листовой свеклы, бурого риса и чечевицы.