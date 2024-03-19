Врач Васильева рассказала, чем в пост заменить мясные белок и железо

Великий пост, который начался 18 марта, продлится семь недель. Врач-диетолог Полина Васильева рассказала, чем заменить во время поста недостающий белок, железо, витамины и другие элементы.
Так, восполнить нехватку белка помогут орехи, каши и прочие блюда из гречневой и овсяной крупы, гороха, фасоли и других бобовых. Железо можно получить из зелени, семечек тыквы и подсолнуха, фисташки, кешью, кедровых орехов, кураги, листовой свеклы, бурого риса и чечевицы.
Растительными источниками витамина В12 и D являются пищевые дрожжи, злаки, некоторые разрешённые в пост грибы и водоросли, морепродукты. Цинк содержится в семенах тыквы и подсолнечника, кунжуте, отрубях, тмине. Йод присутствует в водорослях, морепродуктах, хурме, шпинате, чернике, черносливе, йодированной соли. А кальций можно восполнить из кунжута, соевых бобов, чеснока, миндаля, зелёных листовых овощей.
Из кондитерских изделий к постным относятся варенье, джем, повидло, мармелад, карамель, фруктово-желейные конфеты, халва и др. В качестве десерта подойдут финики, изюм, курага и чернослив.
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