Во Владивостоке стали чаще разводиться

В администрации Владивостока сообщили, что в феврале 2024 года ЗАГСы зарегистрировали 266 браков, а также 548 раз оформили рождение малышей. При этом в городе стали чаще разводиться, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Суммарно за два первых месяца пары развелись 565 раз, при этом за февраль на развод подавали 458 раз. Это гораздо больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Правда, этот факт перекрывают более радостные известия — с начала 2024 года в крае родились 2578 детей. Это на 82 ребенка больше, чем в прошлом году. Чуть меньше половины малышей от общего количества при этом зарегистрировали во Владивостоке.
Отметим, что самыми редкими именами для новорожденных стали Атом, Оскар, Авель, Доминика, Евангелина, Искра и Аврора.
Ранее «КП» писала, что молодожены сыграли свадьбу прямо во время празднования Масленицы на центральной площади Владивостока. Торжество прошло по древнерусскому обычаю.