Во Владивостоке стали чаще разводиться

Суммарно за два первых месяца пары развелись 565 раз, при этом за февраль на развод подавали 458 раз. Это гораздо больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Правда, этот факт перекрывают более радостные известия — с начала 2024 года в крае родились 2578 детей. Это на 82 ребенка больше, чем в прошлом году. Чуть меньше половины малышей от общего количества при этом зарегистрировали во Владивостоке.