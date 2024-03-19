Россиянам назвали преимущества покупки загородного участка весной

В весенние месяцы у покупателя есть возможность адекватно оценить предлагаемые варианты. «Снег сошел, и можно понять, насколько влажный участок, стоит ли на нем вода, куда она уходит или не уходит. Летом этого не увидеть», — поделилась эксперт.