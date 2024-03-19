В исторической комедии «Казачок» снялись два красноярца

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
Проект расскажет о подростке Степе, который попал из нашего времени в XVII век. В суровую эпоху он становится жителем казачьей станицы. В сообщении подчеркивается, что это первый проект Светлакова в качестве продюсера.
«Казачка» снимали в аутентичных исторических локациях в Псковской области, пушкинских местах. За постановку конных трюков в сериале отвечала команда каскадера Орлана Монгуша, который также работал над проектами «Турецкий гамбит» и «Золотая орда», — сообщает пресс-служба телеканала.
Красноярские актеры снимутся с Викторией Разумовской, Алексеем Кравченко, Георгием Дроновым, Владимиром Епифанцевым и другими известными актерами.
Еще один актер из Красноярска, Анатолий Кузьмин, окончил Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского в 2006 году. Служил артистом и режиссером в Минусинском драмтеатре, преподавал актерское мастерство в Минусинском краевом колледже культуры и искусства.
«Весь съемочный процесс, который мне удалось застать, был пропитан позитивом, чувствовалась легкость и непринужденность, но при этом и рабочая собранность всех участников и творческая свобода. С нетерпением жду премьеры, любопытно увидеть конечный результат!» — рассказал Анатолий.
Ранее сообщалось, что красноярский комик Соболев сыграет в сериале «Волшебный участок».