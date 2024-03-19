В Москве начали демонтаж праздничных световых конструкций

«Приступили к демонтажу праздничных световых конструкций. Часть украшений, в том числе более 1 тыс. елей, убрали еще в середине января. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более 4 тыс. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы», — сказал Бирюков.