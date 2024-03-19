В Москве начали демонтаж праздничных световых конструкций

«Приступили к демонтажу праздничных световых конструкций. Часть украшений, в том числе более 1 тыс. елей, убрали еще в середине января. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны световые украшения, всего более 4 тыс. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы», — сказал Бирюков.
Заммэра уточнил, что все объемно-декоративные конструкции доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.
«Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Все световые конструкции, используемые в Москве, основаны на современном энергосберегающем оборудовании, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии», — добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что за последние годы в столице был сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.