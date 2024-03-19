Опубликовано видео стройки дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на прошлой неделе началось строительство дороги-дублёра проспекта Гагарина. Работа закипела на южных рубежах города в Кстовском районе — видео со стройплощадки показала телекомпания «Волга» в своем сюжете.
Строительство объездной дороги начали с третьей очереди, сейчас здесь ведутся подготовительные работы: съёмка местности, закладка геодезических пунктов, очистка от снега, возведение рабочего городка. К строительству и отсыпке земляного полотна приступят в апреле.
Дорога пройдет от улицы Академика Сахарова в ЖК «Цветы» до улицы Фучика в Автозаводском районе на противоположном берегу Оки. Строительство будет идти в три этапа: первая очередь — до улицы Ларина, вторая — до арзамасской трассы, третья — до берега Оки. Четвертой очередью станет строительство моста через реку — он станет пятым в городе.
Протяженность дороги составит 12,8 км, а ее пропускная способность — 130 тысяч машин в сутки. Завершить строительство планируется в 2028 году.