Опубликовано видео стройки дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

Дорога пройдет от улицы Академика Сахарова в ЖК «Цветы» до улицы Фучика в Автозаводском районе на противоположном берегу Оки. Строительство будет идти в три этапа: первая очередь — до улицы Ларина, вторая — до арзамасской трассы, третья — до берега Оки. Четвертой очередью станет строительство моста через реку — он станет пятым в городе.