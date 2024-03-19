Уровень воды в Енисее в Красноярске начал медленно подниматься

«Из-за маловодья Енисея городские водозаборы работают в режиме повышенной готовности с 11 ноября прошлого года, — напомнил гендиректор КрасКома Олег Гончеров. — В целом зимой ситуация с уровнем воды была стабильной. Сейчас готовимся к паводкам и, как следствие, возможному росту мутности исходной речной воды. Поэтому, несмотря на то, что у нас на предприятии и так действует жесткий контроль за качеством воды, с сегодняшнего дня на единственном русловом водозаборе Красноярска “Гремячий лог” будем чаще отбирать пробы речной воды. И в случае необходимости увеличим время фильтрации воды и количество промывок систем механической очистки».