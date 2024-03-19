Уровень воды в Енисее в Красноярске начал медленно подниматься

Увеличение на этой неделе сбросов на Красноярской ГЭС и таяние снега в связи с резким потеплением привели к росту уровня воды в Енисее. Об этом сегодня сообщили в КрасКоме.
За минувшие сутки уровень реки в районе водомерного поста водозабора остров Отдыха поднялся со 120 см до 128 см. Но это все равно ниже среднего многолетнего уровня воды в Енисее, составляющего 220 см. Для сравнения, в марте 2023 года показатель не превышал 110 см.
«Из-за маловодья Енисея городские водозаборы работают в режиме повышенной готовности с 11 ноября прошлого года, — напомнил гендиректор КрасКома Олег Гончеров. — В целом зимой ситуация с уровнем воды была стабильной. Сейчас готовимся к паводкам и, как следствие, возможному росту мутности исходной речной воды. Поэтому, несмотря на то, что у нас на предприятии и так действует жесткий контроль за качеством воды, с сегодняшнего дня на единственном русловом водозаборе Красноярска “Гремячий лог” будем чаще отбирать пробы речной воды. И в случае необходимости увеличим время фильтрации воды и количество промывок систем механической очистки».
Отмечается, что на других шести водозаборах Красноярска, расположенных на островах Енисея, инфильтрационные скважины с глубины 20−25 метров забирают подрусловую воду, на качество которой паводок не влияет.