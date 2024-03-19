В Петербурге борются с сине-зелеными водорослями при помощи хлореллы

Согласно расчётам, такой эксперимент поможет избавиться от раздражающих водорослей. В то время, когда они цветут, они образуют на поверхности воды «ковёр», который поглощает кислород и вредит полезным бактериям. После отмирания органических соединений этих водорослей возникает характерный запах болота. Эксперимент является уникальным, так как до сегодняшнего дня не существовало способов бороться с такими водорослями.