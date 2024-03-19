В Омской области анонсировали масштабную облаву на дорогах

По информации правоохранителей, в рамках мероприятия сотрудники будут осуществлять контроль за техническим состоянием транспортных средств. Отмечается, что автоинспекторы также проведут профилактическую работу с водителями транспортных средств, направленную на исключение фактов превышения установленной скорости движения и необдуманных маневров, способных спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.