По информации правоохранителей, в рамках мероприятия сотрудники будут осуществлять контроль за техническим состоянием транспортных средств. Отмечается, что автоинспекторы также проведут профилактическую работу с водителями транспортных средств, направленную на исключение фактов превышения установленной скорости движения и необдуманных маневров, способных спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.
В Омской области анонсировали масштабную облаву на дорогах
На дорогах Омской области в среду, 20 марта 2024 года, пройдет профилактическое мероприятие «Технадзор». Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.