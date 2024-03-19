В Новосибирске сносят здание банка на улице Кирова

В Новосибирске сносят офисное здание на улице Кирова, 44. С него в городе фактически началась история коммерческих банков в постсоветскую эпоху.
Последним по адресу работал банк «Открытие». В 2021 году объект продали ГК «Дом-строй». Теперь на участке планируют построить высотный жилой комплекс. Об этом сообщает издание «BFM-Новосибирск».
Пока рабочие вручную разбирают конструкции здания. По нижнему ярусу они сняли часть стеклянных панелей.
«Идет именно демонтаж, а не снос здания. Мы аккуратно разбираем его, и планируем завершить эти работы за 3−4 месяца», — уточнил директор по развитию ГК «Дом-строй» Валерий Фёдоров.
К лету компания очистит участок. Точных сроков строительства пока нет.