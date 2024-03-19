«Не надо относиться к нам, как к окраине»: горожане обсудили с мэром благоустройство спортплощадок на правобережье Красноярска

Было принято решение в районе домов на ул. Глинки, 7 и Глинки, 7а установить спортивную площадку для стритбола (вид баскетбола) с забором высотой 6 метров, баскетбольную ферму, лавки, урны, комплекс турников и фонари. Это обойдется в 2,5 миллиона рублей. Судя по документам, работы начнутся 1 мая и закончатся к середине июля этого года.
«В нашем районе ничего подобного нет, но теперь появится. Мы очень рады. Не надо относиться к нашему микрорайону, как к окраине! Надо облагораживать его, как и центр города. В нашем районе очень много детей, которые будут с удовольствием играть на площадках», — считает жительница Ленинского район Ольга Круглова.
Мэр города попросил проектировщиков позаботиться об установке видеокамер рядом со спортплощадкой, чтобы уберечь ее от вандалов.
«Договорились с бизнесом на прилегающей территории, что собственники объекта отремонтируют свой забор, приведут в порядок подстанцию. Также посадим деревья и обрежем их. Спортивная площадка влечет за собой не только наличие спорта на этой территории, но и дополнительное благоустройство двора», — прокомментировал Владислав Логинов.
Глава Красноярска рассказал, что еще одна спортивная площадка для баскетбола и волейбола появится в районе дома № 12 на улице Глинки. К этой задаче также планируют подойти «комплексно»: облагородить двор, установить забор, сделать водоотвод, освещение и позаботиться о том, чтобы не было конфликта интересов с автомобилистами.