«Не надо относиться к нам, как к окраине»: горожане обсудили с мэром благоустройство спортплощадок на правобережье Красноярска

«В нашем районе ничего подобного нет, но теперь появится. Мы очень рады. Не надо относиться к нашему микрорайону, как к окраине! Надо облагораживать его, как и центр города. В нашем районе очень много детей, которые будут с удовольствием играть на площадках», — считает жительница Ленинского район Ольга Круглова.