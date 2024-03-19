В Петербурге определили новые зоны, где запрещено передвигаться на самокатах

В документе, в частности, определены новые зоны, где движение на СИМ будет запрещено.



Как сообщили в комтрансе, в обновленной версии добавлена зона запрета размещения СИМ в парке 300-летия Санкт-Петербурга, а также новые зоны в Петродворцовом районе — Дворцовая и Разводная площади и улица Морского Десанта. В этих зонах всеми кикшеринговыми компаниями были введены ограничения осенью 2023 года и в обновленной версии соглашения решено задокументировать их официально, пояснил замглавы комитета Дмитрий Ваньчков.



В общей сложности в этом году на улицах Петербурга планируется разместить порядка 48 тыс. арендных электросамокатов.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что официально сезон для СИМ в Петербурге стартовал в понедельник, 18 марта.