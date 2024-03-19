В мэрии назвали 10 самых опасных перекрестков Екатеринбурга

В 2023 году в Екатеринбурге произошло 1116 ДТП. В них погибли 64 человека. Пострадали 1408. Такие данные озвучил заместитель председателя комитета по транспорту мэрии Сергей Яскевич на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в Гордуме. Также он рассказал депутатам, на каких перекрестках города аварии случаются чаще всего и что в связи с этим предпримет мэрия. Разбираемся, где в уральской столице надо вести машину с особой осторожностью.
АМУНДСЕНА — ОБЪЕЗДНАЯ.
На этом перекрестке за прошлый год произошло 6 ДТП. Это три столкновения машин, один наезд на пешехода и два случая, когда из-за резкой остановки общественного транспорта пассажиры упали. Пострадали 10 человек. Перекресток уже давно считается проблемным и перегруженным — он исчерпал свою пропускную способность.
— У нас по Объездной дороге идет транзитный транспорт. А по перпендикулярной Амундсена утром и вечером едет весь Академический район. И сталкиваются два огромных потока, — сказал на заседании начальник отдела государственной инспеции по безопасности дорожного движения УМВД по Екатеринбургу Роман Ярыш. — Распределять потоки бесполезно. Здесь давно нужно строить транспортную развязку. Без нее ничего хорошего не будет.
Как отметил Сергей Яскевич, планы по строительству развязки действительно есть. Но сроки ее появления пока не известны.
— Я видел проектные решения, которые разрабатывались по данному вопросу. Сейчас видимо надо делать рабочую документацию и заходить на строительно-монтажные работы. Но сроки не скажу, — отметил заместитель председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич. — То, что развязку необходимо делать, я поддерживаю. На перекрестке ситуацию другими способами не исправить. Но и сами работы по строительству развязки вызовут значительные транспортные проблемы на год-два.
Также в мэрии предлагают другой способ, как повысить пропускную способность перекрестка — через изменение схемы организации движения путем запрета левых поворотов с Амундсена на Объездную.
— Решение не однозначное, — сказал Сергей Яскевич. — Предполагается, что оно вызовет негативное мнение от участников дорожного движения в связи с тем что обьезды для выполнения левых поворотов будут значительные. Будет большой перепробег. Решение по увеличению пропускной способности есть, но оно не совсем приемлемо.
ПОБЕДЫ — 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ.
Статистика такая: 4 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Почти все — столкновения машин.
— Планируется принятие мер по обустройству на светофоре дополнительных секций для левоповоротных потоков, — прокомментировал Сергей Яскевич. — Либо возможен пофазный разьезд транспорта, когда сначала транспортные средства едут с одного направления, а встречный транспорт стоит, а потом идет встречный поток со всеми поворотами.
БЕЛИНСКОГО — ЮЛИУСА ФУЧИКА.
Это регулируемый перекресток. В прошлом году на нем три раза сбивали пешеходов. Все аварии произошли в темное время суток. Чтобы избежать этого впредь в мэрии планируют изменить режим работы светофора на перекрестке.
— В связи с тем, что все ДТП происходили в ночное время, когда дорога не была загружена, мое предложение — пока ничего не делать, — добавил на заседании Роман Ярыш. — Пешеходы переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Здесь стоит только применять Кодекс об административных правонарушениях. В течение квартала с инспекторами дорожно-патрульных служб отработаем и там посмотрим.
КАРЛА ЛИБКНЕХТА — ПЕРВОМАЙСКАЯ.
За год на этом перекрестке в трех столкновениях пострадали три человека.
— Здесь также практически все ДТП происходят при совершении левого поворота, — сказал Сергей Яскевич. — Планируем установить дополнительные секции светофорного обьекта, чтобы было безопасно выполнять левый поворот. Другим способом здесь практически не получится ничего сделать.
УЛИЦА БЕБЕЛЯ.
На участке улицы Бебеля от 136 до 138 дома в 2023 году в трех ДТП пострадали десять человек. Еще в прошлом году здесь по линии дорожной разметки установили сигнальные столбики. После этого, с августа, аварий здесь больше не происходило. Но в мэрии и дальше будут следить за тем, что происходит на этом участке, чтобы понять, не надо ли ввести дополнительных мер.
ВИКУЛОВА — МЕТАЛЛУРГОВ.
Пять ДТП за 2023 год. Среди них четыре наезда на пешеходов и одно падение пассажира в транспорте при резком торможении. Здесь также планируют изменить режим работы светофора, чтобы убрать конфликт между потоками транспорта и пешеходов.
МАЛЫШЕВА — 8 МАРТА.
Перекресток, который в вечернее время всегда загружен. С одной стороны поток машин через него всегда оживленный, так как вечером все едут домой. С другой стороны здесь всегда много пешеходов, особенно молодежи, направляющейся в бары и рестораны. В прошлом году здесь произошло два столкновения машин. Дважды сбивали пешеходов и один раз сбили велосипедиста. Всего пострадали пять человек.
— Планируем исключить конфликт транспортных и пешеходных потоков, а также конфликт левоповоротных потоков, — сказал Сергей Яскевич.
В полиции отметили, что на этом перекрестке можно попробовать запретить левый поворот.
— При левом повороте водитель не уступает дорогу транспортному средству, двигающемуся во встречном направлении со стороны проспекта Ленина по 8 Марта в сторону улицы Радищева, — сказал Роман Ярыш. — Здесь можно запретить левый поворот и дальше совершать разворот около Театра Эстрады. Это как вариант.
УЛИЦА ЩЕРБАКОВА.
На участке рядом с домом № 124 в прошлом году произошло три столкновения машин с пятью пострадавшими.
— Это заезд и выезд на бывшее стрельбище. Сейчас там идет застройка жилья, — сказал Сергей Яскевич. — Все ДТП происходят с поворачивающим автотранспортом. Планируем запретить здесь левый поворот.
НОВОСИБИРСКАЯ — ЗЕНИТЧИКОВ.
В прошлом году здесь три раза сбивали пешеходов. Один из них погиб, двое пострадали.
— Два случая было в темное время, один в дневное, — добавил Сергей Яскевич. — Планируется установка пешеходных секций светофора, чтобы исключить конфликт транспорта и пешеходов в одной фазе светофорного цикла регулирования. И тогда пешеходы будут переходить свободно, не боясь автотранспорта.
МОНТАЖНИКОВ — РАСТОЧНАЯ.
В 2023 год здесь произошло четыре ДТП. Семь человек пострадали, один погиб.
— Планируем изменить режим работы светофорного объекта с разделением транспортных потоков прямого и левоповоротного направлений, — сказал Сергей Яскевич.
Выполнение всех перечисленных мероприятий в мэрии планируют начать сейчас и завершить в третьем квартале 2024 года. Также в мэрии отметили, что аварии на этих участках происходили в основном в летнее время. Зимой ехать тяжелее, поэтому водители едут медленнее и осторожнее.