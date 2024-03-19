В мэрии назвали 10 самых опасных перекрестков Екатеринбурга

На участке улицы Бебеля от 136 до 138 дома в 2023 году в трех ДТП пострадали десять человек. Еще в прошлом году здесь по линии дорожной разметки установили сигнальные столбики. После этого, с августа, аварий здесь больше не происходило. Но в мэрии и дальше будут следить за тем, что происходит на этом участке, чтобы понять, не надо ли ввести дополнительных мер.