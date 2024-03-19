«Добираемся на попутках»: жители поселка 113 км в Самаре стали заложниками развития соседних микрорайонов

Недавно дептранс Самары объявил о том, что коммерческий автобусный маршрут № 215, курсирующий в Куйбышевский район от Центрального автовокзала, продлевается до поселка Сухая Самарка.
Это известие без особого энтузиазма восприняли жители поселка 113 км, куда формально и ходил 215-й маршрут. На самом деле история конкретно с этим маршрутом достаточно запутанная, а в целом с транспортным обеспечением поселка 113 км — плачевная. В ситуации разбирался корреспондент «КП-Самара».
Маршрутов много, автобусов мало
Поселок 113 км — самый отдаленный микрорайон Самары в направлении Новокуйбышевска. Как несложно понять из нумерации, он находится в трех километрах от поселка 116 км. И если до «стошки» ходят и троллейбусы, и автобусы, и множество маршруток, то транспортное сообщение со «113-м» куда более печальное.
Формально маршрутов немало. Есть автобус № 17 от площади Революции, автобус № 76 от Южного города. Совсем недавно запустили маршрут № 85 — тоже от площади Революции, но через микрорайон «Волгарь». И есть № 215 от Центрального автовокзала.
По факту автобусов на этих маршрутах крайне мало, ходят они редко и не всегда по расписанию. С 215-м вообще запутанная история.
Параллельные реальности
Раньше от автовокзала ходили маршрутки № 215 до 113 км и № 66д — до Сухой Самарки. Затем 66д отменили — формально. По факту же на те же «пазики» просто повесили таблички с номером 215 и бумажкой с надписью «Сухая Самарка». Так появилось два «параллельных» 215-х.
В декабре 2023 года тендер на 215-й маршрут выиграл другой перевозчик. И жителям 113-го стало совсем грустно.
— Сейчас на маршруте всего 5 автобусов. Из них четыре едут до Сухой Самарки и только один — к нам. Так, видимо, выгодно перевозчику. «Выловить» этот единственный автобус — большая удача. Из дептранса приходят отписки, что автобусы к нам ходят каждые полчаса. На бумаге, может, и так. По факту приходится ездить на попутках до 116 км и там уже пересаживаться, — рассказывает «КП-Самара» жительница поселка 113 км Елена Ульченко.
Тем временем от самарского дептранса жителям поселка 113 км поступил официальный ответ, подтверждающий существование какой-то параллельной транспортной реальности на бумаге, сильно отличающейся от того, что происходит на самом деле.
— Рассматривается возможность продления маршрута до пос. Сухая Самарка с увеличением количества транспортных средств до 10 единиц, что «значительно улучшит транспортное обслуживание отдаленных локаций Куйбышевского района».
Во-первых, маршрут по факту и так давно продлен до Сухой Самарки. Во-вторых, если и произойдет увеличение количества автобусов на маршруте вдвое, — главный вопрос: сколько их них пойдет на 113 км?
Альтернативная «Прибывалка»
76-й маршрут, по словам Елены, в целом ходит по расписанию, но он всего один, и если автобус ломается, то не приходит вовсе.
— Мы понимаем, что всякое случается, бывают поломки. Если б было хотя бы два автобуса на маршруте, было бы хорошо. Но сейчас собираются 76-й продлить до Волгаря, то есть он будет ходить еще реже? Не понимаю, зачем создавать какой-то сложный маршрут с заездами? Оставьте нам маршрут до 113-го и пустите отдельный маршрут до Волгаря — разве так не проще? — недоумевает Елена.
Объединенные общей проблемой, жители 113-го создали в одном из мессенджеров свой вариант «Прибывалки» — чат под названием «Попутчик 113 км». Его участники сообщают, кто, когда и где видит автобус того или иного маршрута, стоит ли ждать общественного транспорта или ловить «попутку» до «стошки».
Также чат помогает разобраться в хитросплетениях между «бумажными» и реальными расписаниями маршрутов. Так, на днях было объявлено о появлении нового коммерческого маршрута № 85, который должен следовать от площади Революции через Волгарь и 113 км до улицы Грозненской.
По факту таблички с номером 85 навесили на часть «пазиков», ранее курсировавших по маршруту № 48к, которого… вообще нет в реестре автобусных маршрутов г. Самары. Получалось, как с тем сусликом из комедии «ДМБ», которого как будто не видно, а он есть. «Легализация» под видом нового маршрута № 85 только добавила путаницы.
— Если на автобусе написано «через Волгарь», то он едет до 113. Если написано 85 с табличкой 48к, он едет как 48, — поясняют разобравшиеся люди в чате «Попутчик 113 км».
Как видно из диалога участников чата, вывешенное на остановках расписание 85-го маршрута не соответствует действительности. Большая часть автобусов, несмотря на табличку с номером 85, по-прежнему ходит по раскатанному и формально не существующему маршруту 48к, дублирующему как автобус № 48д, так и троллейбус № 6, — без заезда в «Волгарь» и на 113 км.
«КП-Самара» направила запрос в администрацию Самары с просьбой прояснить ситуацию, при которой реальные маршруты автобусов отличаются от официально прописанных в реестре.