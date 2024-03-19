«Добираемся на попутках»: жители поселка 113 км в Самаре стали заложниками развития соседних микрорайонов

— Сейчас на маршруте всего 5 автобусов. Из них четыре едут до Сухой Самарки и только один — к нам. Так, видимо, выгодно перевозчику. «Выловить» этот единственный автобус — большая удача. Из дептранса приходят отписки, что автобусы к нам ходят каждые полчаса. На бумаге, может, и так. По факту приходится ездить на попутках до 116 км и там уже пересаживаться, — рассказывает «КП-Самара» жительница поселка 113 км Елена Ульченко.