В Новосибирск прибыл с рабочим визитом Валерий Фальков

По данным пресс-службы Минобрнауки России, стороны обсудили строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово Новосибирской области и создание современных кампусов в Новосибирской и Томской областях в рамках нацпроекта «Наука и университеты».