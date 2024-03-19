Диетолог: пропуск завтрака ухудшает память и концентрацию

«Завтрак является первым приемом пищи после ночного голодания и играет важную роль в обеспечении организма необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Поэтому завтракать перед началом рабочего или учебного дня особенно важно для поддержания здоровья и хорошего самочувствия», — разъяснила диетолог.