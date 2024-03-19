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Диетолог: пропуск завтрака ухудшает память и концентрацию

Концентрация, память и настроение могут ухудшиться, если пропустить завтрак, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Марьяна Джутова.

По ее словам, это также может сказаться на производительности и работоспособности в течение дня.

«Не завтракая утром, мы лишаем организм необходимого топлива для запуска обменных процессов и поддержания энергии на протяжении дня», — сказала Джутова.

Она подчеркнула, что пропуск завтрака может оказать негативное влияние на организм и общее самочувствие человека.

«Завтрак является первым приемом пищи после ночного голодания и играет важную роль в обеспечении организма необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Поэтому завтракать перед началом рабочего или учебного дня особенно важно для поддержания здоровья и хорошего самочувствия», — разъяснила диетолог.

здоровье