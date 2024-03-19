Движение по старому Борскому мосту в Нижнем Новгороде закроют с 26 марта

Эти работы будут проводиться в ночное время, сообщили «Ъ-Приволжье» сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД).



По данным ГУАД, в ночь перед закрытием старого моста на новом Борском мосту будет нанесена временная дорожная разметка для организации реверсного движения.



Как писал «Ъ-Приволжье», старый Борский мост будет закрыт на ремонт до ноября 2024 года. В это время движение по новому мосту будет организовано по трем полосам. Одна — на въезд, вторая — на выезд. Третья полоса будет реверсной. С 04:00 до 16:00 она будет работать на въезд в Нижний Новгород, в остальное время — в обратном направлении.



Андрей Репин.