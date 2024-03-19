Полицейские Челябинской области снова проверяют мигрантов

«Выдворено из Российской Федерации 282 мигранта, в том числе 202 в принудительном порядке. Депортировано в страну гражданской принадлежности 21 человек. Все они отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.