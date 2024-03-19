Полицейские Челябинской области снова проверяют мигрантов

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
В ведомстве подчеркнули, что инициатором проведения новых проверок стал начальник областного полицейского Главка Михаил Скоков. ОМП организовано для усиления контроля за проживанием и работой иностранцев на территории Челябинской области.
Также в полиции привели статистику выявленных преступлений. По данным ведомства в 2024 году их пресечено уже 280 преступлений. Также известно о 2200 фактах административных правонарушений в сфере миграции.
«Выдворено из Российской Федерации 282 мигранта, в том числе 202 в принудительном порядке. Депортировано в страну гражданской принадлежности 21 человек. Все они отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Также 510 иностранцам запретили въезд в Россию.