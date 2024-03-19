В Иркутске театр Пилигримов подготовил первую премьеру этого года

На сцене Дома культуры им. Горького в скором времени состоится уникальная премьера саунд-драмы «Гроза». Этот экспериментальный спектакль, созданный молодежным творческим коллективом, перенесет зрителей в мир конфликта двух эпох.
— Русское литературное произведение оживет под звуки современной живой музыки в стиле рок с народными мотивами, исполненной прямо на сцене рок-группой театра. Художественное оформление и музыкальное сопровождение спектакля поручены талантливому композитору и художественному руководителю театра Константину Артамонову, — говорят в пресс-службе правительства региона.
В «Грозе» задействована вся труппа театра — 16 артистов и 5 музыкантов рок-группы, объединённых в поиске цельного художественного воплощения. Сценография и костюмы, выполненные в стиле минимализма с яркими акцентами, придают каждому персонажу индивидуальность и выделяют их из общей массы. Хореограф Зинаида Погодаева стремилась достичь синтеза современной и народной хореографии, а режиссер Алиса Иванова создала атмосферу, где драма и музыка, реализм и символика переплетаются в уникальный спектакль.
Премьера саунд-драмы «Гроза» состоится 27 марта, второй премьерный показ запланирован на 13 апреля.