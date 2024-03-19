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Глава Кемерова Анисимов рассказал о ходе ремонта легкоатлетического манежа

Подрядчик продолжает капитальный ремонт одного из основных спортивных объектов города Кемерово.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что подрядчик продолжает ремонтировать легкоатлетический манеж на ул. Ворошилова. Он построен в 1983 году и значительно обветшал с того времени.

«Сейчас завершаются демонтажные работы, специалисты разбирают старое покрытие стен. Начали работать на несущих конструкциях перекрытия — необходимо усилить некоторые узлы. Завозим материалы. Начали работы на фасаде. На объекте работает 40 человек, это число будем увеличивать, чтобы выполнить все работы максимально оперативно», — пишет глава города.

Во время ремонта строители полностью заменят инженерные сети, оборудование, покрытия и отделку. Местами переложат наружные стены и заменят несущие конструкции. Всего же на стадионе полностью обновят покрытие девяти круговых беговых дорожек, переоснастят спортивные сектора, отремонтируют трибуны.

В манеже занимаются более тысячи легкоатлетов специализированных спортивных школ, студенты, представители силовых структур и желающие кемеровчане. Также этот спортивный объект несколько лет был центром тестирования ГТО.