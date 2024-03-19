Глава Кемерова Анисимов рассказал о ходе ремонта легкоатлетического манежа

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что подрядчик продолжает ремонтировать легкоатлетический манеж на ул. Ворошилова. Он построен в 1983 году и значительно обветшал с того времени.
«Сейчас завершаются демонтажные работы, специалисты разбирают старое покрытие стен. Начали работать на несущих конструкциях перекрытия — необходимо усилить некоторые узлы. Завозим материалы. Начали работы на фасаде. На объекте работает 40 человек, это число будем увеличивать, чтобы выполнить все работы максимально оперативно», — пишет глава города.
Во время ремонта строители полностью заменят инженерные сети, оборудование, покрытия и отделку. Местами переложат наружные стены и заменят несущие конструкции. Всего же на стадионе полностью обновят покрытие девяти круговых беговых дорожек, переоснастят спортивные сектора, отремонтируют трибуны.
В манеже занимаются более тысячи легкоатлетов специализированных спортивных школ, студенты, представители силовых структур и желающие кемеровчане. Также этот спортивный объект несколько лет был центром тестирования ГТО.