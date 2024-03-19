В среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по юго-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Днем местами ожидаются небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 2 — плюс 4 градуса, а днем — плюс 4−10 градусов.
Дожди и до плюс 10 градусов ожидается в Беларуси 20 марта
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 10 градусов ожидается в Беларуси 20 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.