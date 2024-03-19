Россиян предупредили об изменениях в правилах приемки квартир в новостройках

При наличии серьезных дефектов покупатель вправе потребовать от застройщика безвозмездно их устранить. Если спор не урегулирован в срок 60 календарных дней, можно пригласить строительного эксперта. Специалист при этом должен быть членом НОСТРОЙ или НОПРИЗ, а организация, в которой он работает — состоять в СРО. Затем дольщик составляет претензию. Только по истечении 10 дней, которые даются девелоперу на ответ, можно обратиться в суд. В данный момент моратории на выплату неустойки за просрочку передачи квартиры не действуют, напоминает эксперт.